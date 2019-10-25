Причиною розстрілу солдатів російської військової частини назвали дідівщину

Солдат-строковик міг застрелити своїх товаришів по службі у військовій частині селища Гірське Забайкальського краю з-за дідівщини. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними каналу, молодий чоловік пробув там чотири місяці. Над ним часто знущалися товариші по службі, переважно без причини. Як стверджує Mash з посиланням на свідків, керівництво частини знало про це.

НП сталася 25 жовтня у військовій частині селища Гірське Забайкальського краю. Солдат-строковик відкрив вогонь по товаришам по службі. Жертвами стали вісім людей, ще двоє отримали поранення тулуба і кінцівок, їх екстрено доставили в госпіталь. Влаштував бійню військового затримали. Він заявив, що не шкодує про скоєне.

Міністерство оборони Росії називає причиною події нервовий зрив, який виник у солдата на тлі особистих проблем, не пов’язаних зі службою.