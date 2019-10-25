На ринку в Одесі затримали майже три десятки нелегальних мігрантів

В Одесі на одному з місцевих ринків правоохоронці виявили кілька десятків іноземних нелегалів, які незаконно там працювали.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Уточнюється, що правоохоронці в рамках операції “Мігрант” виявили та затримали 28 нелегалів з Китаю, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В’єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу.

Частина затриманих нелегалів проживали на території України без необхідних документів, у деяких закінчився термін перебування в Україні, а інші працювали без відповідних документів на працевлаштування.

Відомо, що 25 затриманих нелегалів були притягнуті до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 Купап. Також відносно 16 нелегалів було прийнято рішення про примусової депортації в країну походження.