Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів-прогульників виплат

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів виплат, якщо вони без поважних причин пропустили засідання Верховної Ради чи засідання парламентських комітетів, до яких вони входять.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Закон передбачає, що якщо депутат протягом календарного місяця впродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особисту участь у понад 30% пленарних засідань парламенту чи у понад половині засідань комітету Ради, до якого він входити, йому не відшкодовуються витрати на виконання депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Також депутатам будуть виплачувати заробітну плату, якщо вони візьмуть участь у не менше ніж 70% голосувань при ухваленні рішень Верховної Ради.

Облік участі нардепів у голосуванні буде здійснюватися за допомогою електронної системи. Ухвалений закон не передбачає процедуру письмової реєстрації депутатів на пленарних засіданнях.

Перед відкриттям кожного пленарного засідання народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «за».