Стрілянина у Харкові: ексклюзивні кадри з місця і хронології подій

У Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. Як з’ясувалося пізніше, це була розбирання кримінальних угруповань, в якій були задіяні соратники покійного сепаратиста Жиліна.

Все почалося з банальної словесної перепалки.

Отже, що відомо на поточний момент:

— Жора з бандою сиділи в кафе в “Захваті”, і там, судячи з усього, між ними почалася суперечка, яка вилилася в перестрілку на парковці.

— Убитий в перестрілці — Володимир Борох, відомий як “Тайсон”, права рука Жори. Сам Жора зараз в 4-й лікарні з проникаючим пораненням у груди.

— Машину, на якій приїхав один з учасників, вже знайшли спаленої.

— Один з учасників встиг переміститься до вокзалу, де був помічений поліцейськими і підстрілений. З собою у нього було кілька гранат, одна з яких вибухнула, відірвавши йому голову.

Кілер коли зрозумів, що від ментів не піде, підірвав себе гранатою.