У Рівному народила 12-річна дівчинка: з’явилися нові подробиці

Хлопчика, якого у вересні народила 12-річна дівчинка в Рівненському обласному перинатальному центрі, перевели у дитячий будинок.

Як пише місцеве видання «Чаривне», малюк уже підріс і набрав вагу. Однак у нього врожденнй порок, який потребує операції.

«Малюк народився здоровим, але має вроджений порок і вимагає надалі оперативного втручання. Зараз він переведений в будинок дитини, – уточнила заступник головного лікаря Галина Ковальова.

Вона також зазначила, що малюка назвали старофранцузским ім’ям Тібор, що означає «хоробрий».

Нагадаємо, 12-річна мама жила в ромському таборі на звалищі і народила дитину. Дівчинка відмовилася від малюка і після виписки з пологового будинку до сина не навідувалася. У малюка – вроджений порок серця.