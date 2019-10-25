Загроза незалежності: Верховний суд звернувся до Зеленському з-за нового закону

Верховний суд звернувся до президента України Володимиру Зеленському з закликом накласти вето на прийнятий Верховною Радою закон про зміни в діяльності органів суддівського самоврядування.

Таке рішення судді погодили на засіданні пленуму. Про це в п’ятницю, 25 жовтня, повідомляє прес-служба ВР.

«Верховний суд звертається до президента України з проханням застосувати дане Конституцією України право вето до прийнятого Верховною Радою України закону України «Про внесення змін в закон України» «Про судоустрій і статус суддів» і в деякі закони України щодо діяльності органів суддівського самоврядування», – сказано у зверненні.

Причиною стало те, що судді побачили в документі потенційні загрози їх незалежності.

«Його прийняття призведе до реального посягання на незалежність і буде мати негативний вплив на дію верховенства права як невід’ємну складову правової держави», – резюмували в суді.