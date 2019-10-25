Новий польський парламент буде більш непередбачуваним, ніж попередній – думка

Після виборів 13 жовтня в Польщі повернулася політика. Парадокс: правляча партія «Право і справедливість» (Prawo i Sprawedliwość) здобула перемогу безпрецедентного масштабу, але її поле для маневру в новому парламенті буде обмежено сильніше, ніж досі. Про це пише Нова Польща.

За Піс проголосувало 43,6% виборців, тобто більше 8 мільйонів чоловік. З моменту перших повністю вільних виборів після падіння влади комуністів (1991 рік) ніхто і ніколи в Польщі не отримував такої підтримки на парламентських виборах – у відсотковому відношенні, ні в абсолютних цифрах. Другий раз поспіль Піс отримала в Сеймі самостійну більшість: до цього вибори двічі (у 2007 та 2011) вигравала «Громадянська платформа» (Platforma Obywatelska), але вона на обидва терміни змушена була шукати партнера для коаліції.

Правляча партія перемогла в 15 з 16 воєводств, поступившись «Громадянської коаліції» (Koalicja Obywatelska) тільки в Поморському (регіон зі столицею в Гданську). Карта підсумків виборів виглядає вражаюче: синій колір, що позначає перемогу Піс, домінує скрізь, крім деяких великих міст та їх околиць, а також окремих гмін (нижча адміністративна одиниця – прим.ред.) у різних частинах країни.

Але, незважаючи на це, у промові лідера партії Ярослава Качинського, з якою він звернувся до соратників після оголошення результатів екзитполу, не було тріумфу. Насамперед тому, що, хоча результат партії в порівнянні з 2015 роком зріс на цілих вісім відсотків, це не позначилося на кількості мандатів у Сеймі. У 2019 році Піс отримала в нижній палаті парламенту рівно стільки ж, скільки в 2015: 235 місць із 460. Більшість, звичайно, є, але розраховували на більше.

У чому ж причина? Формула Д Ондта, використовувана в Польщі для переведення голосів у мандати, дає значну перевагу переможцям у тому випадку, якщо значна частина виборців не отримала представництва в парламенті. Так і сталося чотири роки тому: тоді двома списками – коаліції «Об’єднаних лівих» (Zjednoczona Lewica) і правої партії KORWiN – не вистачило невеликої кількості голосів, щоб подолати виборчий бар’єр (5% для партій і 8% для коаліцій); ліва «Партія Разом» (Partia Razem) також отримала помітний відсоток голосів, але не пройшла в Сейм.

На цей раз бар’єр подолали всі загальнопольські списки. В Сейм також знову потрапив список «Німецької меншини» – кандидати від національних об’єднань потрапляють в Сейм незалежно від відсотка голосів. За політичні сили, які не будуть представлені в парламенті, проголосувало сумарно близько 0,9 % поляків. Якщо б у Сейм не пройшла хоча б націонал-лібертаріанська «Конфедерація» (коаліція, де провідну роль відіграє згадана вище партія KORWiN) – а більшість прогнозів говорило про те, що шансів у неї немає – то Піс отримала б набагато більш значну більшість.

Зі створенням коаліції в парламенті у Піс також будуть складності. У попередньому скликанні вона могла розраховувати на підтримку частини депутатів від руху Кукіз’15. Цього разу воно не брало участь у виборах самостійно, а кілька його кандидатів потрапили до Сейму за списком опозиційної Польської селянської партії» (Polskie Stronnictwo Ludowe). Інший неприємний сюрприз для влади: «Згода» (Porozumienie) і «Солідарна Польща» (Solidarna Polska) – партії-сателіти Піс, що потрапили до Сейму за її списками – отримали в цей раз більше мандатів, тому вони будуть набагато більш самостійними. Це видно вже зараз, оскільки ці партій вимагають все нових і нових постів для своїх лідерів.

Крім того, Піс втратила самостійну більшість у Сенаті. У 2015 році у партії Качиньського був 61 мандат з 100. На цей раз їх всього 48 плюс один мандат для незалежної кандидатки, яка зазвичай голосує синхронно з Піс. Всі інші місця отримали противники правлячої партії.

Втім, це більшість дуже ненадійна, так що було б перебільшенням сказати, що опозиція буде блокувати всі ініціативи Піс. На засіданнях рідко присутній 100% сенаторів, так що частина голосувань Піс буде вигравати, а ті, які програє, зможе «виправити» в Сеймі, який має право абсолютною більшістю голосів відхилити поправки Сенату. Це внесе додатковий елемент непередбачуваності і потенційно може уповільнити законотворчий процес. Революція Піс зменшить оберти.

Втім, про остаточному розподілі мандатів в Сенаті говорити рано. І Піс, і «Громадянська коаліція» подали скарги з вимогою перерахунку голосів або навіть перевиборів. Сумарно мова йде про цілих дев’яти округах. У шести з них кількість недійсних голосів виявилося набагато більшим, ніж різниця між кількістю голосів, відданих за переможця з опозиції і за кандидата від Піс. Правляча партія вимагає перерахунку голосів, а опозиція наполягає на тому, щоб у разі перерахунку голосів при ньому були присутні міжнародні спостерігачі.

ЦК, зі свого боку, опротестувала результати в трьох округах. В одному з аналогічною аргументацією: кількість недійсних голосів було більше, ніж різниця між переможцем – кандидатом від партії влади – і його головним суперником. В іншому окрузі причина в тому, що Піс занадто пізно висунула нового кандидата після смерті попереднього. І, нарешті, в третьому (де, на думку експертів, шанси на перевибори вище всього) виявилося, що бюлетені біля кандидата від однієї невеликої партії стояв логотип «Союзу демократичних лівих сил» (Sojusz Lewicy Demokratycznej), який там нікого не висував – це могло ввести в оману виборців і зменшити кількість голосів за ЦК. Всі сумніви вирішить Верховний суд.

У Сеймі внутрішні розбіжності будуть помітні не тільки у фракції Піс. В цей раз всі політичні сили висунули дуже неоднорідні списки. Про аграрному ВКП (8,5%), за списками якої пройшли політики з Кукіз’15, ми вже говорили. «Громадянська коаліція» (37,5%) – це не тільки «Громадянська платформа», але і ліберальна «Сучасна» (Nowoczesna), ліві «Зелені» (Zieloni) і «Польська ініціатива» (Inicjatywa Polska). Після чотирьох років відсутності в Сейм повернулися ліві (12,6%), але за списками СДЛС пройшли також політики партії «Разом» (Razem) та «Весни» (Wiosna). Навіть «Конфедерація» (6,8%) складається з двох фракцій: націоналістів і лібертаріанців.

Завдяки всьому цьому очевидно, що це скликання парламенту буде значно більш живим і цікавим, ніж попередній. Не виключена зміна союзників, внутрішня боротьба за владу і розколи партій і коаліцій. Вже зараз почався процес відсторонення голови «Громадянської платформи» Гжегожа Схетыны. Важко навіть поручитися, що Сейм протримається весь чотирирічний термін.

В цьому контексті особливе значення мають президентські вибори, які повинні відбутися в наступному році. Піс, швидше за все, підтримає в них чинного президента Анджея Дуду. Він не створює партії особливих труднощів і при цьому користується популярністю. Поки що опитування пророкують йому впевнену перемогу, але варто пам’ятати, що п’ять років тому на цьому етапі кампанії рівень підтримки президента Броніслава Коморовського був ще вище.

Багато залежить від того, хто вийде з Дудою у другий тур. ЦК поки ще не визначилася зі своїм кандидатом. Частина політиків все ще розраховує на повернення Дональда Туска, чий термін на посаді голови Європейської Ради підходить до кінця. Інші пропонують Малгожату Кидава-Блоньскую, яка на минулих виборах була кандидатом коаліції на посаду прем’єр-міністра. Є й прихильники того, щоб виставити кандидата не з числа політиків. Крім того, вибитися в другий тур мріють і лідери інших опозиційних сил: Роберт Бедронь («Весна») і Владислав Косіняк-Камиш (КПК).

Після нудною і передбачуваною передвиборної кампанії ми отримали несподівано цікавий склад парламенту, передвіщає захоплюючий період в польському політичному житті. Буває і так.

Міхал ПОТОЦЬКИЙ