У Харкові затримано побіжний віце-мер Дніпра

У п’ятницю, 25 жовтня, в Міжнародному аеропорту Харкова під час перевірки документів пасажирів, які прилетіли з Стамбула, прикордонники затримали громадянина України 1977 р. н. знаходиться у розшуку за розтрату майна.

Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління в Facebook.

“Його підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” та ст. 366 “Службове підроблення” Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прикордонники передали затриманого співробітникам компетентних правоохоронних органів.

У той же час, за даними Інформатора, затриманим виявився заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Повідомляється, що заступник мера довгий час не перебував в Україні. Однак сьогодні вночі чиновника зустріли правоохоронці, коли той повертався рейсом зі Стамбула.

Нагадаємо, напередодні Дня міста, який у Дніпрі відзначали в минулі вихідні, 14-15 вересня, у міськраді провели масштабні обшуки та вручили кілька повідомлень про підозру у розкраданні бюджетних коштів при ремонті Центрального мосту.

Тоді Михайла Лисенка не виявилося на робочому місці, оскільки він був у відрядженні в Анкарі (Туреччина) і повинен був повернутися в Дніпро 17 вересня.

Пізніше на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі “Розшук” з’явилося фото заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, якого підозрюють у привласненні 29,5 мільйонів гривень бюджетних коштів при ремонті Центрального (Нового) мосту в обласному центрі.