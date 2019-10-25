Під Миколаєвом п’яний чоловік намагався розгромити магазин і обматюкав продавщицю

В Южноукраїнську правоохоронці затримали п’яного дебошира, який погрожував фізичною розправою продавчині і намагався розгромити магазин.

Про це повідомили в управлінні поліції охорони Миколаївської області.

Наряд групи реагування поліції охорони отримав повідомлення про те, що в магазині, розташованому в центрі Южноукраїнська, натиснули кнопку «термінового виклику поліції». За три хвилини поліцейські охорони прибули на місце події. «В магазині чоловік перебував у нетверезому стані, лаявся і намагався вдарити продавщицю», – розповів поліцейський-водій наряду реагування старший сержант поліції Ігор Серцов.

Правоохоронців хуліган розповів, що хотів продати стартовий пакет продавщиці, але та відмовилася.

За словами жінки, після її відмови купувати запропонований товар, чоловік почав кричати, нецензурно висловлюватися, погрожував фізичною розправою та намагався розгромити весь магазин. Бешкетника доставили у відділення поліції.

Як з’ясувалося, 37 – річний чоловік, житель Южноукраїнська, раніше притягувався до відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень і незаконне зберігання наркотичних речовин. Зараз проводяться слідчі дії для прийняття відповідного рішення.