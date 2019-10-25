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Рівненські шкільні депутати радять не святкувати Гелловін

25.10.2019

Депутати Рівненської міської ради з ініціативи християнських конфесій міста рекомендувалі заборонити рекламу свята і саме святуквання Гелловіна.

Ректор Рівненської духовної семінарії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк виступивши на сесії міської ради Рівного. Він зачитавши звернення, яке, з його слів, доручили озвучити голови всіх християнських конфесій міста. Причина – реклама Гелловін одним із торгових центрів. Пряма мова Третяка: “На рекламних площинах міста – зображення дівчини із порізаними венами на зап’ястях рук та закривавлене в крові обличчя. Вважаємо, що дана реклама порушує Закон України “Про рекламу”.

Зокрема статті 7, 8 та 20. Як представники різних церковних інституцій нашого міста, вважаємо, що така реклама наносити шкоду для мешканців нашого міста, зокрема дітей та молоді, адже це, по суті – пряма пропаганда суїциду та насилля. В українській культурі є чимало гарних свят, підтримка яких була б більш доречною”.

Зрештою, Олександр Третяк закликав депутатів зобов’язаннями зв’язати суб’єктів господарювання, які розповсюджують таку рекламу, вжити заходів для приведення її у відповідність до законодавства”. Крім того він закликав заборонити відзначення цього свята в системі закладів освіти Рівного, а також створити комісію для контролю за дотримання норм законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Після перерви у міськраді виникла дискусія щодо законності такої реклами.

Депутатка Тетяна Чубай зачитала уривок із проектом рішення, який пропонується на розгляд і у який внесли деякі правки. Дослівно: “Заборонити пропаганду Гелловіну в місті Рівне, в тому числі зовнішню рекламу та відзначення будь-яких заходів у закладах освіти і культури комунальної власності”.

У підсумку це питання розглянули передостаннім на засіданні та прийняли рішення, де до слова “заборонити” додали “рекомендувати”, оскільки прямої заборони вжити не можуть. “За” проголосувало 26 депутатів, не голосувало двоє.

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