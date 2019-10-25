Бюджет-2020: Зеленський хоче урізати утримання чиновників

Президент України Володимир Зеленський після повернення з Японії провів нараду по підготовці держбюджету-2020 до другого читання з керівництвом уряду та народними депутатами. Про це він повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі.

«Заслухавши міністра фінансів за основними показниками. Поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету», — заявив Зеленський.

За словами президента, це скорочення не повинне торкнутися вчителів і лікарів — «тих, від кого залежить майбутнє України».

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 18 жовтня, в першому читанні підтримала законопроект про державний бюджет на 2020 рік. Доходи держбюджету-2020 передбачено в розмірі 1 079,5 млрд гривень, з них 962,7 млрд гривень — загальний фонд. Витрати складуть 1170,0 млрд гривень. Дефіцит держбюджету буде знижений до 2,09% ВВП.

Тим часом, платежі за державним боргом в наступному році складуть близько 438,1 млрд гривень. Передбачається, що на обслуговування державного боргу піде 145,2 млрд гривень, а 292,9 млрд — на погашення. Платежі в наступному році майже на 21 млрд перевищать виплати в 2019.

Наприклад, витрати на національну безпеку і оборону становитимуть 245,8 млрд гривень — на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році. А на розвиток дорожньої інфраструктури направлять 74,4 млрд гривень. У цю суму закладено кошти на Державний дорожній фонд — 69,7 млрд гривень.