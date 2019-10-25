На українську банківську систему обрушаться нові удари і потрясіння – Гончаров

Відома серед українських політиків та експертів, міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на вирішенні завдань, пов’язаних зі стратегічним управлінням, «McKinsey & Company» провела дослідження.

В результаті її аналітики прийшли до висновку, що 35% всіх банків світу мають проблеми:

1) недосконалість бізнес-моделей,

2) брак капіталу

3) роботи на несприятливих ринках.

Словом, світова банківська індустрія вступила в останню фазу чергового економічного циклу, в якій понад 60% банків світу досить швидко руйнують свою вартість.

На думку аналітиків McKinsey, у разі провалу, наприклад, у нас проекту «Трансформація фінансового ринку України», який реалізує вже третій рік поспіль USAID, чи не єдиним для виживання наших фінансових установ стане продаж сильнішому конкурентові.

У зв’язку з цим експерти закликають терміново діяти за двома напрямами:

1. Розвивати нові технології (наприклад, Big Data);

2. Планувати великі злиття для збільшення резервів капіталу.

Словом, вже в наступному 2020р. особисто я очікую входження на наш фінансовий ринок великого зовнішнього капіталу для поглинання слабкого і неефективного внутрішнього капіталу.

Олександр ГОНЧАРОВ