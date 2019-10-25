Фінансист: «Зміцнення гривні нам ще відгукнеться»

В той час, як українці купують квартири у новобудовах і думають, що приймають грамотне фінансове рішення, американці інвестують половину свого доходу в акції. В той час, як заокеанські діти з ранніх років чують розмови батьків про цінні папери, а індекс Доу – Джонса бачать чи не на кожному вуличному куті, ми продовжуємо ховати гроші в матрацах і асоціювати ринок акцій виключно з «Вовком з Уолл-стріт», кокаїном і шампанським.

«Весь світ відкритий перед нами, але більшість українців не користуються наданими можливостями, і навіть не знають про них», — стверджує викладач Единбурзької бізнес – школи Іван Компан.

Видання ROMAN Ukraine опублікувало сьогодні інтерв’ю з відомим фінансистом про необхідність навчання дітей фінансової грамотності, «чистоті» українського бізнесу, тенденції ринку нерухомості та світовому економічному апокаліпсис. І, звичайно ж, про поведінку курсу долара в Україні.

— Іван, в останні кілька місяців ми спостерігаємо зміцнення національної валюти по відношенню до долара. Чому ж курс долара падає, а ціни при цьому – ні?

— Падіння долара щодо гривні – здебільшого «заслуга» фінансових спекулянтів. Тобто тих фінансових компаній – інвесторів, які активно купують український борг – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП, — Ред.). У поточному році спостерігається рекордний попит на ОВДП – даних облігацій було куплено на $4 млрд. Іншими словами, іноземці «завели» в Україну дуже багато валюти, після чого конвертували її в гривню і придбали облігації. Отже, пропозиція долара на ринку – божевільне, що призвело до зниження його курсу по відношенню до національної валюти.

Також потрібно брати до уваги фактор сезонності (в літній період, як правило, долар слабшає, а гривня зміцнюється) і той факт, що українські заробітчани пересилають додому все більше і більше грошей. Ці чинники у своїй сукупності призвели до існуючої ситуації на валютному ринку. Однак, потрібно розуміти, що імпортери мислять доларовими категоріями. Для них ситуація навколо долара – сприятлива: якщо є можливість заробити більше, якщо є попит на пропоновані товари за старою гривневої ціною, то навіщо ж її знижувати? До того ж, навряд чи імпортери вірять, що зміцнення гривні – це надовго. Таким чином, незважаючи на падіння долара, на обвал споживчих цін розраховувати не доводиться.

— Експерти стверджують, що падіння курсу долара негативно впливає на економіку країни. Зокрема – знижує можливості нарощування експорту. Чим пояснюється цей парадокс? Як він працює на практиці?

— У нас в країні прийнято вважати, що якщо гривня слабшає, значить – ситуація в економіці погана, а якщо зміцнюється – чудесна. Насправді це не так. Міцний долар дійсно робить негативний вплив на український експорт. Спробую донести думку простим, неекономічних мовою. Давайте візьмемо для прикладу українське підприємство, що торгує залізною рудою. Це біржовий товар, на який у світі складається певна ціна, і Україна на цю ціну не впливає. Іншими словами, країна продає товар за тією ціною, яка склалася на міжнародних ринках. І продає вона його, природно, за тверду валюту – долар. Значна частина витрат, пов’язана з видобутком, постачанням та продажем залізної руди, формується в національній валюті – гривні. Якщо раніше підприємець сплачував зарплату працівникові у розмірі 10 тис. грн. (а це було близько $300), то тепер ця сума перетворилася в $400. Ось і виходить, що в доларах витрати ростуть, а ціна продажу товару залишається незмінною. Природно, зростання витрат не вигідний експортерам, оскільки знижує їх прибутковість.

Резюмуючи, скажу так: впевнений, що зміцнення гривні на валютному ринку, яке ми спостерігаємо, нам ще відгукнеться.

— Які тенденції, на вашу думку, будуть простежуватись на валютному ринку в короткостроковій перспективі? Як «поведе» себе долар до кінця поточного року?

— Сказати, що станеться з валютним ринком в короткостроковій перспективі, — вкрай складно. На ситуацію може вплинути безліч чинників. По-перше, внутрішньополітична ситуація в країні. Безумовно, за пару – трійку місяців з економікою України нічого катастрофічного не станеться – як в позитивну сторону, так і в негативну. Умовно кажучи, за цей період нічого не «злетить» і не «впаде». Але в той же час, ми не знаємо, які заяви будуть озвучені нашими політичними діячами. У будь-який момент хтось з політиків може зробити публічну заяву, що лякає інвесторів, і тоді ситуація може зміниться. Крім того, потрібно розуміти, що в світлі наелектризованої ситуації на західних ринках, відразу можуть початися негативні світові економічні процеси. Якщо так станеться, то Україні буде дуже важко встояти. Оскільки наша економіка – сировинна, і вона залежить насамперед від того, що відбувається на світових ринках.

— До речі, наскільки виправдана інформація щодо світового економічного апокаліпсису, який, на думку експертів, настане вже у 2020-му році?

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— Той період економічного зростання, який переживає (точніше — доживає) світова економіка, — найдовший період в новітній історії. Але рано чи пізно все закінчується: і вранці настає день, а потім – вечір і ніч, так і в економічному циклі — за зростанням завжди прямує спад. Опитування відомих інвесторів, науковців, фінансових директорів провідних компаній США свідчать про те, що в 2020 році очікується уповільнення світової економіки, а то й повномасштабну кризу. Основними каталізаторами, які можуть до цього призвести, є торгова війна між США і Китаєм, ряд геополітичних проблеми (ситуація в Сирії, Гонконгу, Латинській Америці), погіршення ситуації у виробничому секторі, а також відносна «безоружность» центробанків в боротьбі з проблемами, що насуваються. Мало хто сумнівається в тому, що криза настане, а от коли точно – не знає ніхто.

— Іван, враховуючи зміцнення позиції гривні, в якій валюті фінансово доцільніше зберігати заощадження українцям? Краще відкривати гривневі депозити, чи все-таки валютні?

— Якщо ми говоримо про середньостатистичному українцеві, що володіє певною сумою, яку він хоче зберегти і примножити, то я б розділив ваше питання на дві частини – короткострокову і довгострокову перспективу грошових заощаджень. У разі, якщо ви хочете полоскотати свої нерви і трохи підзаробити, то ОВДП, з урахуванням спостережуваного зміцнення національної валюти, — відмінний інструмент швидкого заробітку. Але потрібно віддавати собі звіт в тому, що просто так нічого не відбувається. Висока прибутковість — це синонім високого ризику. Безумовно, у багатьох, дивлячись на прибутковість гривневих депозитів загоряються очі: такі депозити приносять дохід на рівні 15-16% річних, а на тлі зміцненні гривні дана цифра може доростати і до 30%, в доларах. У той же час, якщо іноземці, які скупили ОВДП, почнуть масово виходити з гри, є висока ймовірність, що курс гривні почне рух у протилежний бік. А це означає, що від отриманої прибутковості може мало що залишитися.

Тому рішення заробити на гривневих інструментах добре лише в короткостроковій перспективі. Довгострокові інвестиції я б робив більш твердих валютах. В іншому випадку ви навряд чи зможете спокійно спати по ночах. На жаль, за довгі роки гривня так і не стала валютою довгострокового накопичення та інвестування.

— У контексті ревальвації національної валюти, є передумови говорити про поліпшення інвестиційного клімату країни і її привабливості для іноземних вкладників? Чи можемо ми розраховувати на приплив інвестицій у 2020-2022 рр.?

— Я б не пов’язував нинішнє зміцнення гривні з поліпшенням інвестиційного клімату в країні. Та й сам факт зміцнення національної валюти – абсолютно ситуативний і все може так само швидко закінчиться, як і почалося. Що стосується обіцянок нової влади поліпшити інвестиційний клімат, то, погодьтеся, кожна нова влада завжди запевняє, що економічні зміни будуть швидкими і рішучими, однак на практиці часто все відбувається по-іншому. Перше, на що будуть дивитися іноземні інвестори при прийнятті рішення про капіталовкладення в нашу країну, — це на результати боротьби з корупцією і реформування судової системи України. Адже поки інвестори не мають можливості захистити свої інтереси в суді, використовуючи цивілізовані і легальні інструменти, ми їх тут не побачимо.

— Які сектори економіки, на вашу думку, будуть представляти найбільший інтерес для іноземних інвесторів?

— Думаю, в першу чергу ми побачимо інтерес до ринку землі, адже земля – це те, що найбільше цікавить іноземний капітал в Україні. Що стосується IT — сектору, то тут, на мій погляд, є нюанси. З одного боку, цей сектор є привабливим для інвесторів своїми фахівцями. Наскільки мені відомо, культура виробництва програмного продукту українцями набагато вище, ніж у тих же індусів, з якими ми конкуруємо. Але, це спадщина і інерція старої радянської школи, і якщо ніхто і нічого не буде робити у сфері освіти на державному рівні, то рано чи пізно все закінчиться. Це потрібно розуміти. Як і те, що українське «айті» розцвіло завдяки досить лояльною системі оподаткування, що дозволяє займатися цим бізнесом на вигідних для підприємців умовах. І якщо почнуться суттєві зміни в підходах до оподаткування галузі, якщо «айтішників» змусять платити шалені податки, то навряд чи багато з них захочуть продовжувати вести діяльність в Україні і працювати собі в збиток.

— Іван, законодавчі нововведення у сфері оподаткування вже торкнулися IT сегмента. Зокрема, передбачається створення окремої групи ФОП для «айтішників» і сплата ними додаткового податку у фонд підтримки початківців фахівців. З одного боку, держава заявляє, що хоче збільшити частку IT складової у ВВП країни, стимулювати залучення талантів в цю сферу, з іншого – покладає на даний сегмент додатковий податковий тягар. Як це корелює між собою і якою, на вашу думку, буде «економічний ефект» від зазначеної ініціативи?

— Однозначно негативна кореляція, адже збільшення податкового тягаря перестає стимулювати розвиток бізнесу. Фіскальна політика повинна бути націлена не тільки на оббирання платників податків, вона повинна стимулювати розвиток економіки. Ми можемо спостерігати, що все більше і більше світових лідерів і відомих економістів говорять про необхідність вирівнювання економічної ситуації в світі з допомогою фіскальних методів.

Що стосується фонду, то при згадці цього слова у мене виникає асоціація зі словом корупція. Бути може, я помиляюся, але думаю, багато хто погодиться з думкою, що різні фонди, та ще й керовані державою, стануть лише джерелом маніпуляцій і користі не принесуть. Щиро не розумію, навіщо для підтримки початківців фахівців у сфері IT створювати спеціальний фонд? Думаю, доцільним було б рішення, при якому IT галузь надавала б адресну допомогу і фінансування. Наприклад, шляхом підтримки конкретного університету, що готує майбутні кадри для індустрії, стипендіями для гідних професорів і студентів.

— Хочу поговорити про прийнятому Парламентом законі, який суттєво змінить правила гри для малого та середнього бізнесу. Я маю на увазі гучний закон про касових апаратах і кэшбеке (№1053-1, — Ред.). У Мережі дуже багато інформації щодо того, що піклуючись про покупців, держава зробить ведмежу послугу підприємцям. А це, за різними даними, майже 2 млн. ФОП. Який ваш прогноз в цьому контексті – не стане малий бізнес масово згортати діяльність?

— З допомогою даної законодавчої ініціативи держава хоче домогтися, щоб великі компанії, які працюють на території України, не використовували ФОП для мінімізації оподаткування своєї діяльності. Безперечно, це робити потрібно. Безперечно, держава не дораховується податків. Але! Перш, ніж щось відбирати, перш, ніж нараховувати штрафи, потрібно запропонувати ефективну і зрозумілу для великого бізнесу альтернативу. Інакше є небезпека, що «разом з водою вихлюпнули і дитину». Величезну кількість українських підприємців займаються малим бізнесом. Багато з них, умовно кажучи, торгують горішками на продуктових ярмарках і справно платять «фоповские» податки. Я не дуже уявляю, як законодавчі нововведення спрацюють на практиці. На вуличній ярмарку всі будуть стояти з касовими апаратами? Чесно кажучи, я такого не зустрічав і в багатьох розвинених країнах, коли жив за кордоном.

Потрібно розуміти, що Україна зараз не в тому стані, щоб взяти і розправитися з малим і середнім бізнесом. Малий і середній бізнес потрібно пестити і леліяти, адже це — основа будь, нормально функціонуючої економіки. Так, бізнес повинен підкорятися законам і працювати за правилами, але потрібно зробити все так, щоб не вбивати у людей підприємницьку ініціативу, а підживлювати її.

— Якщо говорити про довгострокову перспективу, то які наслідки для підприємців і економіки країни в цілому можуть мати податкові нововведення, передбачені законом №1053-1?

— Все дуже просто. Багато підприємці скажуть: «Морочитися з касовими апаратами клопітно і не дуже вигідно. З іншого боку, мій бізнес занадто малий, щоб реєструвати фірму, наймати бухгалтера і вести діяльність по-іншому. Так що, набагато простіше працювати «в чорну». Також не потрібно забувати, що величезна частка в бізнесі припадає на сферу торгівлі та послуг, де багато працюють через ФОП. Частина бізнесу піде у «сірі» схеми, частина — в «чорні», а частина – взагалі припинить діяльність. Резюме: бізнесу в Україні стане менше, що, природно, позначиться на економіці країни в цілому.

— Податківці вже багато років намагаються довести підприємцям, що працювати через офшори не варто. Проте, бізнес продовжує їх використовувати. Чому ж офшори досі існують і законно там зберігати капітал?

— Концепція офшорів виникла дуже давно. Мабуть, для підприємців України найяскравіший офшор з минулого – це Кіпрський. Дуже багато наших бізнесменів реєстрували свої компанії на Кіпрі. Природно, для кіпріотів це мало відчутний позитивний ефект – була створена величезна банківська індустрія і пул юристів, які обслуговують офшорну діяльність. Але все змінилося: офшори вже не в тренді – весь світ бореться за чистоту і прозорість бізнесу. Якщо ще 10-15 років тому можна було, маючи велику суму готівкових коштів, приїхати до Швейцарії і відкрити рахунок в хорошому банку, то зараз це вже недоступне. Якщо ви принесете валізу грошей в одну з фінансових установ Цюріха, ніхто його не візьме, не вимагаючи підтвердження законного отримання цих грошей.

Глобальна фінансова система стає набагато прозорішим, зрозумілішим і я думаю, що офшори поступово підуть з нашого життя. Компанії, які використовували офшори, повинні звикати до нових умов; шукати нові можливості, щоб структурувати свій бізнес з точки зору податкової оптимізації.

— Іван, в останні кілька місяців ми спостерігаємо тенденцію зростання цін на нерухомість – як комерційну та офісну, так і житлову. На вашу думку, буде продовжувати зростати номінальна вартість об’єктів нерухомості?

— Якщо подивитися, що відбувалося з цінами на київську нерухомість за останні 5 років, то ми можемо побачити, що вона падала в середньому на 6,3% в рік. Це означає, що $1000, инвестируемая в нерухомість в 2014 році, в 2019-му перетворилася в $722. Ось ще цікаві цифри: у вересні 2019-го середня ціна в доларах за 1 кв. м. площі в Києві становила 1560, а у вересні 2014-го цей показник зафіксувався на позначці $2110. Цифри взяті з офіційного сайту «Благовіст» (столичне агентство нерухомості, — Ред). Тому я б не став говорити про тенденції росту цін на ринку нерухомості. Якщо за останні 2-3 місяці такий ріст і спостерігається, то це не свідчить про довгострокової тенденції. Іншими словами, інформація щодо «вибуху» ринку нерухомості, на мій погляд, дуже і дуже перебільшена.

Що стосується подальшого зростання цін, відповім так. Ціна на певний товар визначається рівнем попиту і пропозиції. Пропозиція в даному випадку нічим не обмежена: якщо коли-небудь у столичному парку Шевченка побудують висотку, я цього теж не здивуюся. А от щодо попиту – велике питання. Як ми розуміємо, якщо економіка країни не зростає, значить, реальні доходи населення теж не ростуть. Відповідно, падає його купівельна спроможність. Коли пропозиція — божевільне, а попиту немає, ціна на товар повинна падати. Тому я не поділяю думки про те, що «ринок на дні» і «треба брати». Ріелтори завжди розповідають одну й ту ж історію.

— Тобто зараз краще не купувати нерухомість, а взяти паузу — почекати більш сприятливого і вигідного моменту?

— Чесно кажучи, я взагалі не прихильник інвестицій в нерухомість. Вважаю, що купувати квартири в українських новобудовах або на вторинному ринку – це не дуже хороша інвестиція. Звичайно, можна вкласти гроші в квартиру «на етапі котловану», а продати на іншій стадії будівництва (висока ступінь готовності житла або вже введене в експлуатацію). Але, як на мене, це дуже нервовий бізнес. Раз чи два може вийти, але високий ризик, що котлован так і залишиться котлованом. Чому мені ще не подобається ідея інвестиції в нерухомість? Тому що немає ліквідності. Якщо вам терміново знадобилися гроші, ви не зможете швидко вирішити цю проблему. Наприклад, ви володієте квартирою вартістю $200 тис., а вам треба $50 тис. – продати тільки кухню ви не зможете.

Інвестиція в нерухомість – це генетична пам’ять нашого народу, який тулився після війни в комуналках, потім – в «хрущовках», відразу кілька поколінь на двадцяти квадратних метрах. Тому кожен батько вважає своїм обов’язком купити доньці чи синові по квартирі. Мені здається, замість цього краще вкладати гроші в їх освіту.

— Іване, чи можна на прикладі економіки сім’ї пояснити економіку країни? Як влаштована ця взаємозв’язок, як це працює?

— З того, як фінансово живе сім’я ми, напевно, можемо зробити якісь висновку про те, як почуває себе економіка країни. По-перше, зверніть увагу на те, як середньостатистична українська сім’я витрачає свій дохід. Велика частина заробленого йде на оплату комунальних платежів та харчування. При цьому можливість заощаджувати кошти та їх інвестувати, практично відсутня. Це говорить про слабкому розвитку економіки країни. Ще одним показником є те, як українці зберігають свої заощадження і у що вони інвестують нагромаджені кошти. Якщо взяти як приклад американців, то близько 40% добробуту середньостатистичного жителя США інвестується в акції, які котируються на біржі, а «кеш» в загальній частці займає всього — нічого. В українців «кеш» — це «все» і, в основному, лежить під матрацом. Друга найулюбленіша «інвестиція» — закопати гроші в бетон новобудов. Це все свідчить про нерозвиненість фінансової системи та економіки держави. Іншими словами, дивлячись на економіку української сім’ї, можна простежити взаємозв’язок з економікою країни в цілому і зробити певні висновки про її стан.

— Якби в українських школярів був такий предмет, як «Основи фінансової грамотності», які б обов’язкові розділи ви включили туди?

— Два роки тому українці отримали абсолютно легальну можливість інвестувати кошти за кордон у сумі, що не перевищує EUR50 тис. у рік на одного члена сім’ї. Увесь перед нами відкритий весь фінансовий світ, але більшість українців не користуються наданими можливостями, і навіть не знають про них. Саме через незнання українці купують чергову квартиру в новобудові «на етапі котловану» і думають, що взяли грамотне фінансове рішення.

Чому половина добробуту американців інвестувати в акції? Тому що для американських дітей це не дивина. Вони ростуть в атмосфері, коли про цінні папери кажуть мама з татом. Вони йдуть по вулиці і бачать біжучий рядок з індексом Доу – Джонса. А для нас Уолл-стріт і індекс Доу-Джонса – це якісь небачені речі. У багатьох людей відразу виникають асоціації з «Вовком з Уолл-стріт» (американська чорна кінокомедія, номінована на премію «Оскар», — Ред). Мовляв, якщо людина купила акції, то відразу потрібно нюхнути кокаїну і запити це справа шампанським. Але це зовсім не так.

Резюме довгого вступу до відповіді на ваше запитання: щоб школярі могли скористатися всіма можливостями, які надає людині розвинена фінансова система, я б розповідав їм у цікавій та доступній формі про ринки капіталу – що таке валютні біржі, акції, облігації, як ЦЕ працює і як НА ЦЬОМУ можна заробити. Розповідав про те, як влаштовані кращі фінансові світи – щоб діти до цього прагнули, і щоб ці світи стали реальністю.