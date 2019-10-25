Кліка Порошенко влаштувала держпереворот з призначенням Гройсмана прем’єром — екс-нардеп

Цікаво, Володимир Борисович вже підготувався, щоб втекти з країни?

О, ДБР початку виїмку документів, пов’язаних із зловживаннями владою при призначенні Гройсмана.

Про це близько години тому написав у Фейсбуці екс-нардеп Олександр Онищенко.

Простіше кажучи, кличу Порошенко влаштувала в 2016-му невеликий держпереворот, змістивши уряд і посадивши на кабмінівські потоки директора вінницького ринку з малої батьківщини Петра Порошенка – Володимира Гройсмана.

А захоплення влади в країні – це вже злочин проти основ національної безпеки.

Цікаво, Володимир Борисович вже підготувався, щоб втекти з країни?

Бо його патрон вирішив поки писати листи в НАТО. Чекає, що вишлють Шостий флот до берегів України і вивезуть Петра Олексійовича нашого куди подалі…

Раніше сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань отримало дозвіл на вилучення документів Офісу президента в рамках розслідування нібито зловживання владою посадовими особами при призначенні в 2016 році Володимира Гройсмана прем’єр-міністром України.

Про це сказано в рішенні Печерського районного суду від 17 жовтня 2019 року

«Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, при відсутності передбачених законодавством підстав, які внесли в квітні 2016 році до Верховної Ради України подання на призначення Прем’єр-міністра України при відсутності коаліції у Верховній Раді України«, — повідомив суд.

Повідомляється також, що в суді слідчий вказав, що в цілях розслідування кримінального злочину, виникла необхідність у дослідженні пропозиції коаліції «Європейська Україна» за поданням президента про призначення на посаду прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також інших службових документів, які складалися в ході «супроводу» зазначених документів (службові записки, довідки).

Мова йде про документи Адміністрації президента, яка тепер називається Офісом президента.

Також, згідно з рішенням, слідчі хочуть вивчити документи, що стосуються призначення на посаду прем’єр-міністра не тільки Гройсмана, але і Арсенія Яценюка. Така потреба продиктована бажанням слідчих порівняти процедури прийняття рішень в обох випадках.

Слідчий суддя Тетяна Ільєва дозволила ДБР вилучити зазначені документи в Офісі президента.