Кліка Порошенко влаштувала держпереворот з призначенням Гройсмана прем’єром — екс-нардеп

Цікаво, Володимир Борисович вже підготувався, щоб втекти з країни?
О, ДБР початку виїмку документів, пов’язаних із зловживаннями владою при призначенні Гройсмана.
Про це близько години тому написав у Фейсбуці екс-нардеп Олександр Онищенко.
Простіше кажучи, кличу Порошенко влаштувала в 2016-му невеликий держпереворот, змістивши уряд і посадивши на кабмінівські потоки директора вінницького ринку з малої батьківщини Петра Порошенка – Володимира Гройсмана.
А захоплення влади в країні – це вже злочин проти основ національної безпеки.
Цікаво, Володимир Борисович вже підготувався, щоб втекти з країни?
Бо його патрон вирішив поки писати листи в НАТО. Чекає, що вишлють Шостий флот до берегів України і вивезуть Петра Олексійовича нашого куди подалі…
Раніше сьогодні стало відомо, що Державне бюро розслідувань отримало дозвіл на вилучення документів Офісу президента в рамках розслідування нібито зловживання владою посадовими особами при призначенні в 2016 році Володимира Гройсмана прем’єр-міністром України.
Про це сказано в рішенні Печерського районного суду від 17 жовтня 2019 року
«Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, при відсутності передбачених законодавством підстав, які внесли в квітні 2016 році до Верховної Ради України подання на призначення Прем’єр-міністра України при відсутності коаліції у Верховній Раді України«, — повідомив суд.
Повідомляється також, що в суді слідчий вказав, що в цілях розслідування кримінального злочину, виникла необхідність у дослідженні пропозиції коаліції «Європейська Україна» за поданням президента про призначення на посаду прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також інших службових документів, які складалися в ході «супроводу» зазначених документів (службові записки, довідки).
Мова йде про документи Адміністрації президента, яка тепер називається Офісом президента.
Також, згідно з рішенням, слідчі хочуть вивчити документи, що стосуються призначення на посаду прем’єр-міністра не тільки Гройсмана, але і Арсенія Яценюка. Така потреба продиктована бажанням слідчих порівняти процедури прийняття рішень в обох випадках.
Слідчий суддя Тетяна Ільєва дозволила ДБР вилучити зазначені документи в Офісі президента.