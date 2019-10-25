Розведення військ поблизу Петровського зірвано: штаб ООС назвав причину

Представники незаконних збройних формувань зірвали розведення військ в районі села Богданівка Донецької області. Про це повідомила прес-служба штабу Операції об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

«24 жовтня, противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, справив обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка)», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі операції Об’єднаних сил уточнили, що мова йде про розведення в районі Петровського, яке зараз знаходиться на тимчасово окупованій території, з боку підконтрольної владі території в цьому районі знаходиться населений пункт Богданівка.

«Незважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 представники НВФ демонструють своє небажання дотримуватися мінські домовленості та взяті на себе зобов’язання», — додали в штабі.