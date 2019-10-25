У ГПУ зупинили справу про снайперів Евромайдана

Розслідування вбивств активістів Майдану снайперами більше не ведеться. У Генеральній прокуратурі України під керівництвом Руслана Рябошапки прийняв рішення заморозити справа в серпні цього року.

Про це свідчать матеріали суду з виробництва стосовно колишнього бійця «Омеги», снайпера Дмитра Хмелю.

Згідно з документами, розслідування злочинів підозрюваного у вбивстві активіста на вулиці Інститутській призупинено з формулюванням «за необхідності отримання міжнародної допомоги».

Так, працівники ГПУ направили в Швейцарії запит, відповідь на який ще не прийшов.

«16 серпня постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено. В Швейцарську Конфедерацію направлено запит від 12.06.2019 про міжнародну правову допомогу. На даний час виконання зазначеного запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Швейцарії триває», — зазначено в матеріалах суду.

Нагадаємо, 20 лютого 2014-го командувач Внутрішніми військами Станіслав Шуляк направив на Інститутську групу снайперів «Омега» в допомогу спецроте «Беркут», яка розстрілювала активістів Евромайдана. Снайпери «Омеги» були на території клубу Кабінету міністрів. У той же день в 11:28 Хміль розстріляв беззбройного мітингувальника і вбив його.