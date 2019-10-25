Археологи з’ясували причину падіння найдавнішого держави світу

Аккадська імперія (24-22 століття до н. е..) була першою об’єднаної імперією в Месопотамії і процвітала завдяки розвитку іригації. Тим не менш, поселення, схоже, були раптово покинутих приблизно 4200 років тому. Регіон залишався безлюдним ще приблизно 300 років.

Минулі дослідження показали, що Аккадська імперія, ймовірно, розпалася із-за різкої посухи і цивільних заворушень. Тим не менш, кліматична динаміка, яка викликала масові збої в сільському господарстві і кінець епохи, була ще недостатньо вивчена.

Дослідники з Університету Хоккайдо, Інституту наук про коралових рифах KIKAI, Університету Кюсю і Університету Кіля провели палеокліматичні реконструкції температурних і гідрологічних змін в районах навколо археологічних розкопок Телль-Лейлан, центру Аккадської імперії. Вони відібрали шість 4100-літніх копалин коралів Porites з Оманської затоки. Зразки вивчили за допомогою радіовуглецевого датування та геохімічного аналізу, щоб підтвердити, що вони не були значно змінені в порівнянні з їх нинішнім станом.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Потім дані про коралі порівнювалися з сучасними зразками коралів і метеорологічною інформацією. Незважаючи на те, що взимку для району досліджень випадає значна кількість опадів, дані про коралі показують, що під час розпаду імперії в цьому районі відбувалися значні посухи.

Дані до і після краху імперії порівнянні з сучасними даними про коралі, показуючи, що сухі періоди були раптовими і інтенсивними. Вплив пилових бур і недолік опадів викликали серйозні проблеми у сільському господарстві, що, можливо, призвело до соціальної нестабільності та голоду

«Хоча офіційною причиною розпаду Аккадської імперії є вторгнення в Месопотамію інших груп населення, наші зразки скам’янілостей є ознаками, що показують, що зміни клімату сприяли занепаду імперії», — сказав Цуесі Ватанабе з Департаменту природничих наук Університету Хоккайдо.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», завдання вчених — заповнити всі прогалини в історії. Нещодавно археологи розгадали загадку найбільшого дитячого поховання в Перу.

За матеріалами «Новий час»

Читайте також:

В Іраку знайшли руїни загубленого міста стародавньої Месопотамії

Генетики вперше вивчили ДНК людини з Харапською цивілізації