Командир розвідгрупи «Купол»: Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав

Ветеран АТО Віктор Дегтярьов з позивним Сенсей, який загинув у Києві в ніч на 23 жовтня, ліг на гранату, щоб врятувати життя оточуючих. Про це заявили товариші екс-бійця. На їхню думку, граната могла бути принесена другим загиблим Михайлом Нікітіним. Останній раніше говорив про своє бажання вчинити самогубство.



За словами ветерана контртерористичної операції і командира розвідгрупи «Купол» Анатолія Крайнова, суїцидальних нахилів у Дягтерева не було.

«Поліція підтвердила, що граната вибухнула затиснута в його руках і накрита тілом», — сказав він, зазначивши, що Дегтярьов був професіоналом і мав великий досвід поводження з вибуховими речовинами.

«Це дія, в мене як військового, — це безвихідність, що чоловік побачив, що граната розривається, і він її накриває, щоб хтось поруч не постраждав», — запевнив Крайнов.

Крім того, за словами побратимів, у Дегтярьова не могло бути боєприпасів, оскільки із зони бойових дій, з-під Іловайська, в дніпровський госпіталь його доставили у важкому стані. Що ж стосується запалу, виявленого у нього вдома, то він абсолютно не функціональний. Зберігав його загиблий, ймовірно, тому, що був інструктором.

У той же час свідок трагедії, ветеран Олександр Василенко, розповів, що Нікітін в той вечір говорив, що збирається накласти на себе руки із-за складних життєвих обставин.

«Дружина від нього пішла. І він тоді сказав: «У мене є граната. Я подорву і себе і їх». Дружину свою. Ми з Віктором його вмовляли і, начебто казали, що не варто воно того. Життя продовжується», — розповів ветеран.

Він додав, що в понеділок приїхав до Віктора, йому зателефонував Михайло і сказав, що приїхав і заступив на чергування.

«Ми зайшли до Михайла, подивитися який у нього стан. Ми зайшли, поспілкувалися і, начебто, ніяких передумов до цього не було. У Віктора гранати не було. Це я точно знаю. Ми спілкувалися. Коли ми йшли до Михайла Віктор нічого з собою не брав, був у верхньому одязі, якби щось було, я б побачив», — додав Василенко, зазначивши, що «така ланцюг подій і привила до того, що сталося».

Говорячи про важливість для них зняти звинувачення у вбивстві з Дегтярьова, екс-бійці уточнили, що свідком цих розмов був ще один чоловік, який може підтвердити їх правдивість розповіді.