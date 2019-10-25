Рятувальники заспокоїли українців і пообіцяли, що якість повітря скоро покращиться

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій заявили про поліпшення ситуації зі станом навколишнього середовища. Про це повідомила прес-служба відомства.

За їх словами, незначні перевищення допустимих норм спостерігалися лише в кількох містах України. Вони відзначили, що ситуація з забрудненням навколишнього середовища повинна покращитися 28 і 29 жовтня і послалися на прогнози українського Гідрометцентру.

Однак, синоптичні умови сприяють накопиченню шкідливих сполук у приземному шарі, які можуть забруднювати повітря. На території країни все ще спостерігаються густі тумани, майже безвітряна погода і підвищення температури.

«Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському. Значного зростання рівня забруднення повітря не спостерігається», — сказали фахівці.

Співробітники ДСНС додали, що погодні умови не відрізняються від тих, які спостерігалися в минулому році, тому причин для занепокоєння немає.