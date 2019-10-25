США готуються депортувати в Росію шпигунку Бутіну

Росіянку Марію Бутіну звільнили з в’язниці в США і передали у ведення співробітників американської імміграційної служби. Про це повідомляє телеканал NBC.

У віданні імміграційної служби росіянка перебуває під вартою. Згодом Бутини буде депортована з США в Москву. Очікується, що в РФ вона прибуде 26 жовтня.

Нагадаємо, росіянку Марію Бутіну заарештували 15 липня 2018 року. Мін’юст США пред’явив їй звинувачення в злочинній змові для роботи в США в якості іноземного агента без повідомлення про це генпрокурора.

Згідно з матеріалами слідства, Бутини як мінімум до 2015 року займалася в США конспіративною діяльністю на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і «використала особисті зв’язки з американцем, що мають вплив на політику США».

Росіянка частково визнала вину, в США її засудили до 18 місяців в’язниці.