Арахамія ініціював парламентське розслідування вибухів на складах боєприпасів

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вніс до парламенту проект постанови №2312 про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування пожеж та вибухів на складах боєприпасів.

Картка відповідного документу опубліковано на сайті парламенту.

Текст документа опублікований, проте виходячи з назви, мова піде про розслідування НП на військових складах з 2014 до 2018 рік: в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії, (Харківська обл.), Сватове, Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.).