«Перестріляв родичів»: На Хмельниччині чоловік зробив страшне вбивство

У Хмельницькій області сталося страшне злочин.

Як стало відомо, 40-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт із родичами. На момент події в будинку знаходилися тесть і теща зловмисника, а також його дружина та неповнолітня дочка.

У якийсь момент конфлікт переріс у стрілянину. Чоловік дістав зброю і вистрілив у своїх тестя і тещу. Від отриманих травм вони померли на місці. Побачивши, що відбувається, 8-річна дівчинка кинулася захищати дідуся і бабусю.

Тоді і вона стала жертвою власне батька. Чоловік поранив дитину в руку. Дружина почала заспокоювати чоловіка. У цей момент дівчинці вдалося втекти з будинку. Усвідомивши, що накоїв, зловмисник спробував покончиться з собою. Спочатку він спробував вистрілити собі в обличчя. Проте спроба не увінчалася успіхом.

Тоді чоловік заліз в автомобіль, який власноруч підпал. Але арешту йому так і не вдалося уникнути. Незабаром на місце злочину прибули представники правоохоронних органів. Вони затримали зловмисника. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство двох і більше осіб». Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін до 15 років або довічно.

Що стосується пораненого дитину, дівчинку доставили в лікарню. Їй провели операцію. Лікарі переконують, що життя дитині ніщо не загрожує.