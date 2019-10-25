Ображений Зеленським журналіст показав дурість президента і його соратників

Журналіст Михайло Ткач, якого раніше образив президент Зеленський, заявив, що глава держави і його соратники не розуміють механізму функціонування державної влади.

Про це він пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Ткача, Зеленський, звинувачуючи нардепів від своєї фракції в участі в корупційній схемі, запропонував пройти поліграф, фактично не розуміючи, що результати такого дослідження не будуть мати жодних наслідків, так як вони не є офіційними.

Крім того, як запевняє журналіст, Арахамія спочатку пообіцяв привести свідка щодо інциденту про хабарі, однак пізніше заявив, що правоохоронні органи йому заборонили це робити. Причому, як стверджує сам глава пропрезидентської фракції, свідка він відвів в СБУ, а не в САП або НАБУ, які повинні займатися розслідуванням подібних справ.

Таким чином, Зеленський закликав парламентаріїв пройти дослідження на поліграфі в неофіційному режимі, а Арахамія відвів свідка гучного справа не в Національне антикорупційне бюро, а в Службу безпеки України.

Отже, Зеленський та його соратники не розуміють, як працює державна влада.

«Перші особи держави публічно демонструють, що не розуміють, як функціонує держава і державні органи або продовжують знімати серіал», — підкреслив Михайло Ткач.