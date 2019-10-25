Сотні тисяч недостачі: з’явилися результати перевірки в оскандалившемся Інституті раку

У Національному інституті раку в Києві, який останнім часом потрапив в кілька корупційних скандалів, було виявлено численні порушення.

Результати аудиту в медустанові оприлюднила у п’ятницю, 25 жовтня, прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Матеріали були направлені в правоохоронні органи.

Перевірка Управління внутрішнього аудиту Моз тривала 6 днів. Співробітникам інституту дали рекомендації щодо усунення порушень та притягнення до відповідальності винних.

Зокрема, були зафіксовані такі порушення: