Сотні тисяч недостачі: з’явилися результати перевірки в оскандалившемся Інституті раку

У Національному інституті раку в Києві, який останнім часом потрапив в кілька корупційних скандалів, було виявлено численні порушення.
Результати аудиту в медустанові оприлюднила у п’ятницю, 25 жовтня, прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Матеріали були направлені в правоохоронні органи.
Перевірка Управління внутрішнього аудиту Моз тривала 6 днів. Співробітникам інституту дали рекомендації щодо усунення порушень та притягнення до відповідальності винних.
Зокрема, були зафіксовані такі порушення:
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Потреби для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів формувалися безсистемно – у Інституту немає регламентованого порядку формування потреби для закупівлі. За результатами оцінки укладення договорів на придбання ліків встановлено факти несвоєчасного постачання обладнання, ліків та медичних виробів, неналежний контроль за відвантаженням товарів, підтверджує ризик неефективного використання бюджетних коштів.
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Встановлено необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія), понад 4 тис. упаковок, при тому, що середньорічне використання становить близько 800 флаконів.
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Дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі. Зокрема, не введений в експлуатацію лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX ,закупленний ще в 2011 році. Загалом 7 одиниць медичного обладнання не використовується.
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Недолік комп’ютерної техніки на складі в кількості 149 одиниць на загальну суму близько 700 000 гривень. Техніка була придбана Інститутом у 2017 році, з метою реалізації проекту «Запровадження медичної інформатизаційної системи в Національному інституті раку». Відсутність належної системи зберігання, видачі та інвентаризації техніки, що створило ймовірний ризик втрати матеріальних цінностей.