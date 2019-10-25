На Донбасі розв’язалися криваві бої за незалежність: ЗСУ озвучили число поранених

На війні за незалежність на Донбасі отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС ввечері в п’ятницю, 25 жовтня. Протягом доби терористи «Л/ДНР» 9 разів порушили режим припинення вогню.

«Один військовий отримав поранення в результаті обстрілу, а двоє — з-за підриву на встановленою раніше бойовиками розтяжці», — сказано в повідомленні.

Російсько-окупаційні війська використовували міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю.

Були обстріляні позиції ВСУ у таких населених пунктів: Новомихайлівка, Красногорівка, Водяне, Лебединське, Новознановка, Хутір Вольний, Луганське.