Повітря у Лондоні став чистішим на 30% через платного в’їзду

У Лондоні рівень забруднення повітря, викликаного трафіком, знизився більш ніж на 30% після обмеження в’їзду автомобілів в центральну зону міста. Про це йдеться в звіті Адміністрації Великого Лондона.

У квітні мер Лондона Садок Хан ввів зону наднизьких викидів (ULEZ), яка передбачала ще більш суворі обмеження в порівнянні з попередньою зоною низьких викидів (LEZ), яка функціонувала з 2017 року.

Власники легкових автомобілів, які не відповідають певним екологічним стандартам, повинні платити за в’їзд 12,50 фунтів (майже 400 гривень) на добу. Мова йде про бензинових авто, не відповідають стандарту Євро 4, тобто старше 2006 року, а також дизельних, не дотягують до стандарту Євро 6 — старше 2015 року. З автобусів і вантажівок, які не відповідають Євро 6, стягується 100 фунтів в день.

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Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Форма правління – Парламентська монархія

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Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Згідно зі звітом, протягом шести місяців концентрація оксиду азоту в центрі міста знизилася на 31% (200 тонн), а діоксиду вуглецю — на 4% (9800 тонн) порівняно зі сценарієм без ULEZ.

За півроку кількість транспортних засобів, відповідних стандартам, знизилося на 77%, а тих, які не відповідають, — на 38%

У 2016 році близько 40 000 передчасних смертей пов’язували з забрудненням повітря в Лондоні. При цьому більш ніж наполовину забруднення викликають викиди автомобілів. Рівно через два роки, у жовтні 2021-го, територію ULEZ планують розширити до околиць Лондона.

22 вересня Садок Хан оголосив «день без автомобілів», перекривши для руху близько 20 кілометрів доріг в центральній частині міста.

Забруднення повітря в Лондоні досягла свого піку в грудні 1952 р., коли місто оповив густий туман. Незабаром виявилося, що це не звичайний туман, так як кількість смертей від респіраторних захворювань різко зросла і досягла 12 000 осіб — така кількість померло протягом декількох тижнів. До екологічної катастрофи, яку назвали Великим смогом, призвело опалення вугіллям і заміна трамваїв на автобуси з дизельним двигуном.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Лондон довгий час шукав способи очистити повітря. Впроваджувалися різні методи різної ефективності. Наприклад, 10 легендарних лондонських таксі Hackney оснастили сучасними фільтраційними пристроями, які видаляють переважна більшість токсичних хімічних речовин та часток з повітря. А на дахах селили планктон, щоб очистити повітря.

За матеріалами Hmarochos.kiev.ua

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