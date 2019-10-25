Стала жертвою серійного маніяка: спливли нові дані про напад на активістку в Запоріжжі

Ромська активістка Анжеліка Бєлова, яку 24 жовтня вдарили ножем у серце, стала жертвою серійного маніяка, який нібито вже сім разів нападав на жінок і тримав у страху все Запоріжжя.

Про те, що замах не було пов’язано з роботою дівчата, пишуть «Факти». Чоловік раніше вже був судимий.

«Ми дізналися, що було як мінімум сім таких епізодів. Цей чоловік нападав на молодих жінок. Підстерігав їх на вулиці і наносив удари гострими предметами. Одну жінку таким чином вбив — забив до смерті монтуванням. Він не ґвалтував своїх жертв і не грабував. Метою було нанести тілесні ушкодження, а можливо і вбити. За вбивство він отримав 15 років ув’язнення, але нещодавно вийшов на волю і відразу ж взявся за старе», – розповів голова правління організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» Олексій Падченко.

За його словами, зловмисник помітив дівчину ще в магазині, де вона робила покупки, і простежив. Під під’їздом він напав і вдарив Бєлову ножем.

Слова Падченко підтвердили і записи з камер спостереження в магазині, які і допомогли затримати нападника.

«В той день у Анжеліки були з собою гроші, дорогий телефон, золоті прикраси. Але він нічого не взяв, його це не цікавило. Злочинець просто ходив по вулицях і шукав жертв. Його жертвою стала Анжеліка», – резюмував активіст.