Викрадення немовляти під Києвом: суд здивував покаранням для учасниці АТО

Анастасію Глотову, підозрювану у викраденні дитини в Коцюбинському, відправили під нічний домашній арешт з 20:00 до 08:00.
Як передає «Громадське», таке рішення прийняв Ірпінський міський суд Київської області строком на два місяці.
Жінку також зобов’язали носити електронний браслет і заборонили спілкуватися з потерпілою — матір’ю дитини.
Про домашній арешт суд просила сторона захисту. Прокуратура зазначала загрозу втечі і тиску на свідків, тому просила заарештувати Глотову на два місяці без права внесення застави.
Жінці інкримінують статтю 146 Кримінального кодексу України — викрадення людини. У разі доведення провини їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
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