Викрадення немовляти під Києвом: суд здивував покаранням для учасниці АТО

Анастасію Глотову, підозрювану у викраденні дитини в Коцюбинському, відправили під нічний домашній арешт з 20:00 до 08:00.

Як передає «Громадське», таке рішення прийняв Ірпінський міський суд Київської області строком на два місяці.

Жінку також зобов’язали носити електронний браслет і заборонили спілкуватися з потерпілою — матір’ю дитини.

Про домашній арешт суд просила сторона захисту. Прокуратура зазначала загрозу втечі і тиску на свідків, тому просила заарештувати Глотову на два місяці без права внесення застави.

Жінці інкримінують статтю 146 Кримінального кодексу України — викрадення людини. У разі доведення провини їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.