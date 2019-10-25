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Викрадення немовляти під Києвом: суд здивував покаранням для учасниці АТО

25.10.2019

Анастасію Глотову, підозрювану у викраденні дитини в Коцюбинському, відправили під нічний домашній арешт з 20:00 до 08:00.

Як передає «Громадське», таке рішення прийняв Ірпінський міський суд Київської області строком на два місяці.

Жінку також зобов’язали носити електронний браслет і заборонили спілкуватися з потерпілою — матір’ю дитини.

Про домашній арешт суд просила сторона захисту. Прокуратура зазначала загрозу втечі і тиску на свідків, тому просила заарештувати Глотову на два місяці без права внесення застави.

Жінці інкримінують статтю 146 Кримінального кодексу України — викрадення людини. У разі доведення провини їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

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