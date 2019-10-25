Разумков розповів, коли можна буде перейти до обговорення особливого статусу для Донбасу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що всі законодавчі ініціативи щодо окупованих територій будуть широко обговорюватися з суспільством.

На цьому Разумков акцентував увагу під час зустрічі з президентом Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

В ході обговорення подальших кроків вирішення ситуації на Донбасі Разумков підкреслив необхідність переговорів у Нормандському форматі, після чого можна буде перейти до обговорення законопроекту про особливий статус Донбасу.

«Президент є ключовою фігурою в переговорному процесі, і багато що залежить від результатів Нормандського формату. Але всі законодавчі ініціативи з цього питання будуть широко обговорюватися як у парламенті, так і в українському суспільстві», — запевнив Разумков.

Також в ході зустрічі обговорювалися перші результати роботи Верховної Ради ІХ скликання.

Разумков висловив сподівання на поглиблення співпраці між парламентами держав і зазначив, що одним з напрямків спільної роботи має стати забезпечення однакових правил перед законом на національному та міжнародному рівнях.

«Сьогодні ми реально боремося з корупцією. Це негативне явище глибоко вкоренилося у всі вертикалі і рівні української держави. І швидко виправити ситуацію, на жаль, не вийде, але перші кроки ми робимо. Частина з 69 законів, які були прийняті новим парламентом за перші 50 днів роботи, спрямована саме на боротьбу з корупцією. Одним з таких рішень стало скасування депутатської недоторканності, за якої українські парламентарії ховалися від відповідальності за свої дії», — зауважив голова парламенту.