Вимоги до доступного комп’ютера — що важливо, а що ні?

У комп’ютерній галузі я не новачок, перший мій домашній комп’ютер з’явився в 1982 році. З тих пір пройшло багато часу, як легко здогадатися, подивившись на нинішню дату. У мене було багато комп’ютерів і можливо моя порада стане в нагоді, так як всі вони були досить вдалими і при їх придбанні та складанні я керувався єдиними принципами, вважає автор сайту Кордон.

Перша вимога до комп’ютера — він дійсно повинен бути доступним. Немає ніякого толку в дорогих машинах. Як і в багатьох інших технічний пристроях, діє правило 30/70. Тридцять відсотків ціни дає 70% результатів, решта 30% продуктивності, яку можна вичавити з комп’ютера коштують 70% ціни. Гнатися марно: доступний комп’ютер буде робити все, що робить машина, яка буде більше ніж в два рази дорожче — і буде лише на третину швидше.

Друга вимога до комп’ютера — він повинен бути розумно збалансований. Самі повільні частини в ньому повинні бути самими кращі, на найшвидших можна заощадити. Сама повільна частина комп’ютера — це його користувач. Його ми не маємо права змінювати, такі умови гри. Друга за помітності гальмування — це дискова система. Ось її я б рекомендував брати як мінімум SSD, як максимум — хороший SSD. Практично всі SSD, втім, гарні і сенсу женуться за дорогими я не бачу. Якщо є бажання і можливість — поставте два SSD і зведіть їх в Strip. Буде гоночна машина. Процесор, відеокарта — для роботи, а не ганяння балди — не важливі. Нехай будуть середні. Нехай буде достатньо пам’яті. Ймовірно гігабайтів вісім — розумна межа.

Третє умови створення правильного комп’ютера — це ергономіка. Якщо це настільний комп’ютер в тотальному зборі, раджу взяти хороший монітор в діагоналях 27 дюймів і вище. Адже саме його ви найчастіше бачите. Візьміть гарну — але без фанатизму — клавіатуру і мишку. Врахуйте, що радість від бездротових рішень сильно перебільшена — я б рекомендував взяти дротові.

Останній важливий момент — розмір та тип машини. Якщо ви часто їздите, кращий варіант все ж ноутбук. Якщо їздите рідше, але все одно час від часу це трапляється я б рекомендував компактні кубики. І нарешті, якщо ви живете без переїздів — можна взяти і повноформатний комп’ютер. Останній зручний тим, що з часом в ньому можна змінювати ті чи інші компоненти, що в більшості своїй майже не володіючи кваліфікацією. Це дозволить заощадити і створити майже вічний комп’ютер, хоч це і не настільки важливо.