Добкін посміявся над міністром Зеленського та зганьбився сам

Відомий український політик Михайло Добкін продемонстрував фотографію глави Мінкульту Володимира Бородянського та отримав ляпаса від користувачів мережі.

На своєму акаунті в мікроблозі Twitter колишній харківський градоначальник опублікував фото Бородянського і підписав його так.

«Обличчя української культури. Не дякуйте! Сам в шоці», — зазначив Добкін.

Втім, в одному з коментарів йому порадили звернути увагу на себе, показавши його фотознімок з харківського з’їзду 2014 року, який багато назвали сепаратистським.

«Обличчя українського… а чого власне? Ви перш, ніж сміятись з кого-то самі б в дзеркало поглянули чи що?:) – пише Димич.



