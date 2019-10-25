У Житомирі арештували донеччанку, яка “зливала” терористам розвіддані про сілі ООС

У Житомирі суд взяв під варту жінку, яка сприяла діяльності терористичної організації “ДНР”. Як повідомляє “Новинарня“, таке рішення ухвалив Корольовський районний суд Житомира у ятницю, 25 жовтня.

“Громадянка України, уродженка та мешканка Донецької області, поділяючи погляди та мету учасників терористичної організації “ДНР”, у період з квітня 2019 року по теперішній час, сприяла цій терористичній організації”, – йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Житомирської області.

Зазначається, що жінка збирала та передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил та засобів Збройних сил України та інших збройних формувань. Суд застосував щодо затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави строком на 2 місяці.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Управління СБУ у Житомирській області.

Санкція статті 258-3 ч. 1 КК України передбачає покарання у виді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без неї.