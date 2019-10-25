У Чернігові 13 школярів госпіталізовані з небезпечною хворобою

У Чернігові відбулося серйозне НП: в школі №7 13 школярів захворіли на вірусний гепатит.

«Зараз зафіксовано 13 випадків гепатиту в 7-й школі. У 5 дітей та посудомийниці виявили гепатит типу «А», — розповіла виданню заступник генерального директора обласної дитячої лікарні Людмила Кривець.

У свою чергу начальник відділу Госпродпотребслужбы Павло Моргацький зазначив, що в школі проведені санітарні обстеження.

«Вчора (24 жовтня — прим. ред.) в 11:40 ми отримали перші екстрені повідомлення про випадки гепатиту 2-х учнів школи №7 міста Чернігова, у однієї дитини був поставлений діагноз гепатит «А», в іншого діагноз — гепатит нез’ясованої етимології. В той же день ми отримали ще 3 екстрених повідомлень про захворювання дітей 5-го класу і першого класу і захворюванні однієї людини, який є працівницею харчоблоку, посудомийкою», — додав він.

Фахівці відібрали проби їжі і води зі шкільного буфету.