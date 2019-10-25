«Формула Штайнмайера» до світу на Донбасі не призведе, — Кучма

Так звана формула Штайнмайера до світу на Донбасі не призведе, оскільки вона не є формулою світу.

Про це в Чернігові, після традиційного вручення стипендій Благодійного фонду «Україна» кращим студентам Чернігівського державного технологічного університету, сказав екс-президент України Леонід Кучма.

«Формула Штайнмайера» до світу на Донбасі не приведе, тому що це не формула світу. Це формула на якийсь час політично або так — а раптом ми дотиснемо українців, вони на нього погодяться, і ми розвернемося … Це взагалі «здати нас з потрохами» , так сказати», — зазначив політик.

За словами Кучми, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону — це повний абсурд. Оскільки при нинішніх умовах контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

Не може бути мови і про особливий статус Донбасу , вважає екс-президент, тому що це — шлях до конфедерационного устрою України, що для нашої держави є неприйнятним.

Ще одним нюансом, який треба враховувати, перш ніж погоджуватися на якісь умови, зазначив Кучма, є стан окупованій території.

«Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро», — сказав він.

Тому, додав політик, відновлення миру на Донбасі — процес тривалий і відповідальний і в значній мірі залежить від позиції лідерів європейських країн, а особливо від позиції Президента США Дональда Трампа.

«Тому що сьогодні тільки ця країна більш або менш впливає на Росію», — зазначив Кучма.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст «формули Штайнмайера».