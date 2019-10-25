У Європі суд заарештував акції «Південного потоку»: чим це загрожує «Газпрому»

У Нідерландах Окружний суд Амстердама заарештував 100% акцій дочірньої компанії «Газпрому» — South Stream Transport BV, відповідає за будівництво і управління «Турецьким потоком». Це відбулося в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз-Україна» Юрій Вітренко.

За його словами, це було зроблено у зв’язку з розглядом справи про шахрайські дії «Газпрому» при передачі цих акцій компанії Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці у Нідерландах почали заморожування активів російського монополіста за позовом «Нафтогазу». «Багато інші активи „Газпрому“ судовим виконавцям вдалося арештувати ще тоді», — додав Юрій Вітренко.

Тим часом в «Нафтогазі» відзначили, що НАК продовжує вживати заходів для забезпечення виплати «Газпромом» боргу в сумі 2,56 млрд доларів з відсотками, що російська компанія повинна виплатити за результатами рішення Стокгольмського арбітражу. «На сьогодні „Газпром“ відмовляється виплачувати цей борг і вже прийняв заходи, метою яких є запобігання примусового виконання арбітражного рішення, в тому числі — передачу активів, таких як акції SouthStream Transport B. V., у володіння інших суб’єктів господарювання. Саме тому „Нафтогаз“ ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій „Газпрому“ по переміщенню акцій South Stream Transport B. V. своєї дочірньої компанії. Тепер акції South Stream Transport B. V. заарештовані», — пояснили в компанії.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу «Газпрому» і підтвердив свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів. Рішення на користь «Нафтогазу» прийняв і Окружний суд Люксембургу, який підтвердив законність арештів майна російського монополіста на території цієї країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.