У Миколаєві затримали наркоділків, які торгували психотропними речовинами через Telegram

У четвер, 24 жовтня, у Миколаєві слідчі спільно з СБУ та бійцями спецпідрозділу «Альфа» затримали групу наркоділків, які займалися безконтактним збутом особливо небезпечних психотропних речовин.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області. Організаторами наркобізнесу виявилися двоє жителів Миколаєва 21 та 19 років, раніше не судимі.

Старший з хлопців зараз є фігурантом аналогічного кримінального провадження. Відомо, що злочинці взаємодіяли із клієнтами через створені закриті інтернет-магазини в мобільному додатку Telegram.

Рекламу, а також асортимент товарів зловмисники розміщували на стінах будівель міста з допомогою кур’єрів, серед яких були і неповнолітні хлопці. При проведенні ряду санкціонованих обшуків поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи речові докази, зокрема, вже розфасовані і підготовлені для збуту «закладки», гроші, засоби зв’язку та інше. Крім того, за місцем проживання одного з фігурантів, правоохоронці виявили парник з наркорастениями.

Члени групи були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вони вже сповіщені про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 2 ст. 307 КК України «Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин». Санкція статті передбачає покарання від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Найближчим часом підозрюваним буде обрано запобіжний захід. Досудове слідство по кримінальній справі триває. Правоохоронці встановлюють коло всіх причетних до протизаконному бізнесу. Вирішується питання про надання кваліфікації дій співучасників ділків. За результатами проведених слідчих дій та експертиз буде вирішено питання про додаткову кваліфікацію.