Зеленський висунув ультиматум «слугам народу»: джерела розповіли про конфлікти в партії президента

У партії «Слуга народу» розгорається новий скандал. Президент Володимир Зеленський і керівництво партії пригрозили нардепам від «Слуги народу» розпуском парламенту. Раніше один з депутатів президентської партії потрапив у скандал через виступи на російському телебаченні.

Як розповіли один з нардепів від СН на правах анонімності, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і голова фракції Давид Арахамія незадоволені, що деякі нардепи з числа їх фракції не голосують «як треба».

Давид Арахамія

Джерело стверджує, що останньою краплею в скарбничку невдоволення керівництва партії і особисто президента Зеленського став скандал навколо нібито підкупу нардепів з фінансового комітету. Влада спробувала відіграти резонансну історію на медійному полі, затіявши епопею з перевіркою депутатів на поліграфі, однак ця ідея сподобалася далеко не всім, говорить інший співрозмовник у президентської партії.

«Хоча фракція носить одна назва, депутати, які в неї входять, потрапили в Раду з різних кіл. У кожного є своя передісторія, якийсь бекграунд. Зараз мова йде про членів фінансового комітету, але ніхто не гарантує, що завтра на перевірку не відправлять інших представників фракції. Ніхто не знає, які питання будуть задавати на поліграфі, тому багато хто поки непублічно висловлюють невдоволення всією цією ситуацією. Ми сподіваємося, що вся ця „дичину“ просто заглохне», — говорить один з нардепів.

Відзначимо, що раніше «ФАКТИ» вже розповідали про бажання ряду нардепів покинути фракцію «Слуга народу».

«Наша фракція має монобольшінство в парламенті, це 254 депутати. Так, всередині партії у нас іноді виникають розбіжності по спірним моментам, однак це нормальна практика. Перед голосуваннями ми розмовляємо і переконуємо своїх колег у необхідності підтримати президента і лінію партії», — стверджує в розмові з «ФАКТАМИ» один з лідерів «Слуги народу».

Олександр Корнієнко

Член СН, депутат-мажоритарник, анонімно зізнався, що всередині фракції все непросто. «Є лідери фракції, які, по суті, передають нам волю президента, а ми повинні просто голосувати „за“. Це пригнічує. Ми прийшли, щоб змінювати країну, а поки виступаємо в ролі статистів. Природно, така ситуація подобається далеко не всім, але не багато хто готовий виступати з публічними заявами. Колеги-мажоритарники залишилися незадоволені розподілом коштів у бюджеті. Багато не отримали бажаних фінансів на округи і хочуть побачити проект бюджету з усіма правками», — говорить депутат.

Він не виключає, що при голосуванні за бюджет у другому читанні в листопаді деякі «слуги народу» можуть влаштувати бойкот. «Депутатів напружує, що за нами по суті „стежать“. Навіть Корнієнко визнав цей факт. Це створює не зовсім здорову атмосферу», — додав парламентарій.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що Зеленський залякав «слуг народу» загрозою розпуску Верховної Ради, однак поки від них чекають прийняття низки важливих законопроектів, необхідних для реінтеграції Донбасу. Співрозмовник уточнив, що в оточенні президента розглядають Новий рік в якості дедлайну для зрушень у питанні світу на Донбасі.

«Нинішнє скликання Ради можуть використовувати для голосування за сумнівний закон про особливий статус Донбасу, який повинен лягти в основу мирного врегулювання за планом Штайнмайера. А потім можна буде і перезапустити парламент», — говорить джерело. За його словами, загрозою розпуску президент і його команда намагається тримати депутатів в кулаці, однак не секрет, що всередині фракції є різні групи з різними інтересами.