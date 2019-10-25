Під Києвом серед білого дня викрали хлопця

Під Києвом, у селі Софіївська Борщагівка серед білого дня невідомі заштовхали в автомобіль Volkswagen Transporter 30-річного жителя столиці і відвезли в невідомому напрямку.

Як повідомляють в ГУПН в Київській області, про викрадення в поліцію повідомив свідок викрадення. В рамках операції «Перехоплення» поліцейські виявили Volkswagen, що підходив під орієнтування, вже в столиці. За кермом перебував 27-річний хлопець, який, як виявилося, причетний до викрадення столичного жителя. У машині виявили зброю, дозвільні документи та радіостанцію.

Поліцейські з’ясували, що готуючись до операції, зловмисники встановили на своєму авто номери, викрадені напередодні. А хлопцеві, якого заштовхали в машину, вони представилися співробітниками СБУ. У постраждалого забрали 2,5 тисячі гривень і змусили написати боргову розписку на 90 тисяч доларів, після чого відпустили.

Згодом був затриманий і ще один учасник викрадення — 31-річний киянин, раніше судимий за скоєння тяжких злочинів, таких як розбійний напад, нанесення смертельних тілесних ушкоджень. На волю він вийшов лише в квітні цього року.

За даними фактами порушено низку кримінальних проваджень: за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), по 2 ч. ст. 187 (розбій) та за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Двом фігурантам оголошено про підозри, суд відправив їх під арешт. Інших учасників викрадення розшукує поліція.