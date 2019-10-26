В России медведь напал на дрессировщика во время представления (видео)

Животное набросилось на своего дрессировщика прямо во время выступления в российском городе.
Медведь набросился на дрессировщика посреди выступления. Инцидент произошел в российском городе Олонец и попал на видео, передает интернет-издание Корреспондент.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как медведь сначала выполняет все трюки, которые требует мужчина.
В какой-то момент животное перестает слушаться дрессировщика и бросается на него. Мужчина упал на пол манежа, терзаемый медведем. Напарник дрессировщика сильно бьет животное ногой несколько раз, но оно не отреагировало.
Публика была поражена увиденным, а зрители возле беснующегося медведя повскакивали с мест.
Сообщается, что животное удалось успокоить, но оно успело нанести травмы человеку.