Користь капусти: чому її треба їсти кожен день

Це один з найпопулярніших овочів, який входить в основу багатьох страв. І однією з причин такої поширеності є користь капусти. В чому саме вона полягає, розповімо в матеріалі.

Дієтичний продукт

100 грамів свіжої білокачанної капусти містить 28 калорій. Приблизно стільки ж знаходиться в кольоровій, савойській, червонокачанній, романеско (цвітна капуста). А ось в кольрабі і брюссельській капусті калорій трохи більше — 43. Але в будь-якому випадку це відмінний дієтичний продукт, який бажано їсти кожен день. Найбільш ефективною для схуднення вважається кольорова капуста, так як в ній багато білка. Також не менше результату принесе капустяний сік, який є натуральним жироспалювачем.

Ліпотропні властивості

У капусті є Холі — ліпотропна речовина, яка сприяє нормалізації обміну ліпідів (жирів) і холестерину (жирного спирту). Іншими словами, капуста може регулювати ступінь жирових відкладень в печінці. Крім того, в капусті чимало тартронової кислоти, що гальмує перехід цукру та інших вуглеводів в жир. Тобто попереджає розвиток ожиріння. Єдиний нюанс — в такому випадку їсти капусту можна тільки в сирому вигляді, так як тартронова кислота руйнується від термічної обробки.

Антиоксидантні властивості

Особливі ензими в складі цвітної капусти дозволяють виводити з організму токсини. А вітаміни і мінерали борються з вільними радикалами.

Антиканцерогенні властивості

Притоворакова дієта обов’язково містить капусту. Такий продукт володіє унікальним комплексом вітамінів і мінералів, що запобігає пошкодженню і деформації клітин. Таким чином, ніякі патологічні клітини не заважатимуть життю.

Антипохмільний засіб

Капуста стане відмінним засобом від сп’яніння і похмілля. Корисно їсти квашену капусту, салати, в яких є цей овоч, або пити розсіл.

Засіб для краси

Не можна заперечувати користь капусти в питаннях краси і молодості. Вона є одним з найбільш корисних овочів в даному плані. Існує чимало народних рецептів, заснованих на використанні капусти. Маски з нею дозволять позбутися від пігментації, зробити шкіру більш пружною, поліпшити колір обличчя і стан волосся.

Варто додати капусту в раціон і використовувати для краси, щоб відчути на собі всю користь цього овоча.

: МедікФорум