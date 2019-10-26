У Запоріжжі археологи виявили фрагменти фортеці 18 століття

На території гімназії № 2 в Олександрівському районі Запоріжжя археологи розкопали фрагменти Олександрівської фортеці, заснованої на березі Дніпра в 1770 році.

Як зазначили вчені, навколо фортеці виникли поселення, які згодом стали містом Олександрівському. Олександрівськ був перейменований в Запоріжжі в 1921 році.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Фортеця розташовувалася на березі Дніпра. У перші роки після заснування в ній служили близько 50 офіцерів, 500 солдатів з сім’ями, 50 артилеристів.

Олександрівська фортеця повинна була стримувати напади з Криму. Після його завоювання Російською імперією фортеця і оточували її поселення отримали статус спочатку посада, а потім і міста.

«Так, підтверджую, вперше виявлено і зафіксовано вали і рови Олександрівської фортеці — родоначальниці міста Запоріжжя. Роботи велися не навмання, а після тривалого аналізу архівного і картографічного матеріалу, всіх попередніх невдалих спроб», — зазначив головний спеціаліст департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук.

До моменту завершення будівництва Олександрівської фортеці в 1775 році була знищена остання Запорізька Січ, що перебувала на той момент неподалік від сучасного Нікополя.

Як повідомляв «Навколо світу Україна» раніше, у Запоріжжі знайшли багату могилу скіфського воїна. Поховання виявилося неграбленым, що є рідкістю для поховань того часу. В могилі воїна виявили золоті прикраси, намисто з стеклопасты, підвіски із зубів оленя, застібки для кінської збруї, стріли, а також рідкісну сироглиняний амфору і короткий скіфський меч-акінак з золотим обкладками, ручкою, перехрестям і ковпачком для вістря.

За матеріалами Новий Час

Читайте також:

У центрі Києва археологи знайшли палац часів Київської Русі

Вікенд на острові Хортиця: козаки близько, скіфи далеко

У центрі Одеси знайшли стародавню фортецю