Стрілянина у Харкові: волонтер Гай образив главу СБУ і повідомив важливу деталь про вбитого «Тайсона»

Український волонтер і учасник АТО Мирослав Гай дорікнув главу СБУ Баканова і заявив, що убитий Володимир Борох «Тайсон» був свідком у справі вбивства Вороненкова.

Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами волонтера, ненормальним є той факт, що бойовики терористів «Оплот» після «приходу Бакланів в керівництво СБУ» спокійно ходять по вулицях країни.

«Звичайно, добре, що бойовики проросійської терористичної організації Оплот і агентура РФ мочить один одного на вулицях Харкова. Мені це до душі. Мені не подобається тільки, що, після приходу Бакланів в керівництво СБУ, вони ходять по ресторанах в тилу», — написав Гай.

Також він додав, що Борох був свідком у справі про вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

«Ну а те, що вбили свідка у справі Вороненкова — це дрібниці. Цемаха ж віддали і нічого. Все це вибір Зе електорату», — додав він.

У п’ятницю, 25 жовтня, у Харкові в результаті перестрілки на вулиці Клочківській був убитий помічник покійного соратника лідера «Оплоту» Жиліна Володимир Борох, якого називали «Тайсоном».

Журналіст Денис Казанський розповів, що учасники перестрілки – Тайсон, Жора і Хам – були лідерами злочинного угрупування «Оплот».

Пізніше стало відомо, що Борох проходив в якості свідка у справі про вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який загинув від кулі кілера 23 березня 2017 року в Києві.

Втім, як заявили в прокуратурі виданню «Українська правда», особливо важливих для слідства показань «Тайсон» не повідомив.