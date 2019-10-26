Для українців створили спеціальний сайт про ринок землі

Інформаційний ресурс про земельну реформу з’явився в Україні. На ньому користувачі зможуть знайти відповіді на актуальні запитання по цій темі.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

На сайті українці можуть дізнатися про складових земельної реформи, знайти докладні роз’яснення для землевласників, орендарів і потенційних покупців сільгосп землі. Також він містить цікаву статистику і корисні посилання.

Ресурс пояснює переваги розпочатих урядом змін, проблемні питання та стереотипи, пов’язані з відкриттям ринку землі. Крім цього, портал деталізує кроки, які планує зробити Кабмін.

На сайті є гаряча лінія. Українці можуть звернутися туди у разі виникнення питань щодо земельної реформи. Ознайомитися з новинкою можна за цим посиланням.