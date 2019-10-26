Шварценеггер пожартував над камерою нового iPhone

Американський культурист, підприємець і актор Арнольд Шварценеггер потроллил останню модель iPhone.

Шварценеггер прилетів в Південну Корею на презентацію нового фільму про Термінатора. Там він вийшов на фотосесію з цікавим чохлом для iPhone. На ньому був надрукований кадр з фільму Commando, де актор тримає ракетницю.

Таким чином він відреагував на численні меми про нової моделі смартфона американської корпорації.

Зазначимо, що цей вогнемет M202 FLASH запам’ятався багатьом саме завдяки культового бойовика режисера Марка Лестера з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.