Меган Маркл снова нарушила протокол и оконфузилась

Герцогиня снова нарушила протокол, попав в курьезную ситуацию и поставив в неловкое положение Кейт Робертсон.

Герцогиня Сассекская вновь попала в курьезную ситуацию из-за нарушения королевского протокола. Ролик с инцидентом появился на Instagram-канале Timelessmagg, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На кадрах видно, как Маркл выходит навстречу основательнице Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон. Герцогиня идет с протянутыми вперед руками, как для объятий.

Когда женщины встречаются, Маркл хотела обнять Робертсон, а та в соответствии с королевским протоколом — пожать герцогине руку.

Во время неловкого момента Маркл покачала головой, дав понять, что хотела обняться.

Меган Маркл часто нарушает королевский протокол, что становится причиной ссоры с королевой.