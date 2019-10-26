Сеть насмешила толстая кошка, не желающая заниматься спортом

Она не в восторге от физических упражнений.

Пухленькая киса проигнорировала физические упражнения оригинальным способом, чем вызвала истерику у пользователей. И это видео можно просматривать вечность, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Непосредственности кошек можно только позавидовать, а рассмешить они могут лучше всякого комика. И все потому, что иногда они в такие курьезные ситуации попадают, что нельзя удержаться от смеха.

Подобный случай произошел с кошкой по кличке Шлакоблок из американского города Беллингем, которую привезли на тренировку, чтобы та избавилась, на странной беговой дорожке, нескольких килограммов. Но животное решила особо не нагружать себя.

Дело в том, что, чтобы избавиться от лишнего веса, в ветеринарной клинике для кошки придумали специальное упражнение. Она должна ходить по беговой дорожке, которая залита водой — это уменьшит нагрузку на лапки.

Но что-то пошло не так, может кошку напугала незнакомая обстановка или жидкость или она просто увидела метод выполнения этого упражнения по-своему, и он насмешил не только ее хозяев, но и многочисленных интернет-пользователей. Дело в том, что животное село так, чтобы идти по дорожке только одной лапкой. Но лучше это все увидеть собственными глазами, чем тысячи раз рассказывать — наслаждайся видео ниже.

Толстая американская кошка скептически относится к беговой дорожке — смотреть онлайн: