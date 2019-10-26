В Киеве на Троещине посреди рынка взорвали гранату (видео)

Граната взорвалась между магазинами, а в киосках выбило стекла.

На рынке Троещины в Киеве произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает интернет-издание Корреспондент в пятницу, 25 октября.

Взрыв прогремел в ночь на пятницу, около 01:00.

По словам сотрудника охранной фирмы, граната взорвалась в проходе между магазинами. Никто не пострадал, но в киосках выбило стекла. Предварительно на территорию рынка зашел мужчина и бросил гранату, а затем убежал. Полиция нашла ее остатки, а на данный момент следствие продолжается.