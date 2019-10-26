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«Живемо красиво»: дівчина з «ДНР» описала «принади» життя з окупантами

26.10.2019

Дівчина, яка живе на окупованій частині Донецької області, розповіла, як обмежують свободу жителів у «ДНР».

Відео з її зізнаннями опублікував в Twitter блогер Vіtаuskаs. Дівчина зізналася, що в нічний час вулиці «ДНР» порожніють.

«На вулицю можна вийти тільки якщо ти швидко бігаєш, є плащ-невидимка або ти можеш пересуватися поповзом. Поліція вночі працює особливо пильно. Вночі не працює ні один заклад. Ні магазинів, ні кафе. Цвях програми — нічні клуби до 10 вечора», — розповіла вона.

«Що сказати? Живемо красиво, «ДНР» спасибі», — іронічно підсумувала дівчина.

«ДНР». Маленька Швейцарія без солдатів НАТО, «биндероацев» та інших фашистів. І українською мовою теж більше ніхто не катує 😊 pic.twitter.com/5JEFRLF5x3

— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 25, 2019

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