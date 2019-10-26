Донбас можуть «обміняти» на Сирію? Названа нова мета Путіна

Переговори по Донбасу «нормандському форматі» навряд чи відбудуться до кінця 2019 року. Зараз питання №1 для Кремля – це Сирія.

Про це розповів в ефірі ObozTV дипломат, колишній представник української делегації в Тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний.

Він змалював ситуацію у світі ситуацію і пояснив, як президент РФ Володимир Путін може використовувати війну в Сирії, щоб закріпитися на Донбасі.

«Зустріч («нормандської четвірки». – Ред.) у цьому році під великим питанням… Міжнародна ситуація ускладнилася. Вона зараз настільки швидко змінюється, що вносить корективи актуальності і ставить нас навіть не другий і не третій ряд. На мій погляд, зараз для Кремля питання №1 – це Сирія. Там зосереджено все», – зазначив Безсмертний.

На його думку, військова операція Туреччини «Джерело світу» в північній і північно-східній Сирії змістила акценти не тільки Росії, але і всього світу.

При цьому дипломат підкреслив, що події в Сирії можуть відбитися і на Україні.

«В результаті попередніх діалогів з сирійського процесу вийшли Франція, Німеччина, Італія. Нібито намагаються вийти США. А давайте подивимося, хто увійшов в процес: приватна армія Вагнера з боку Росії. І резервісти з боку Туреччини – точно така ж приватна армія. Вони фактично зійшлися один з одним на лінії фронту. І між ними потрапили залишки американських частин і полонені терористи ИГИЛ. Тобто ситуація може вирішитися таким чином, що буде поставлено питання: а якою буде чейндж?» – пояснив Безсмертний.

«Я не виключаю ситуації, що виникне питання, коли скажуть: ну добре, якщо Туреччина закріпилася там (в Сирії. – Ред.), Росія закріпиться тут (на Донбасі. – Ред.). І навпаки», – додав він.

Безсмертний звернув увагу, що війна йде між Туреччиною і Сирією, а домовленості укладаються між Туреччиною і Росією.

«Тобто це сценарій, якій йде з періоду Нагірного Карабаху, Придністров’я, Грузії, України… Для мене очевидно, що Росія закріплюється в Сирії», – констатував дипломат.

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bbc.com