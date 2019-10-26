Авіакомпанія МАУ скорочує кількість міжнародних рейсів

Рейси в деякі міста скасовано “у зв’язку з негативною рентабельністю”, в інші міста скорочується кількість польотів. Новий розклад буде діяти з 16 листопада. Про це МАУ повідомила на своєму офіційному сайті.

Авіакомпанія змінила час багатьох рейсів: всі власні регулярні рейси МАУ в Західну Європу тепер будуть виконуватися тільки вдень, з вильотом з Києва в проміжку 09:30 – 10:30 і прильотом до Києва в проміжку 17:30 – 18:30 за місцевим часом. Прильоти з східного напрямку – з 07:30 до 08:45 ранку. Відповідно змінився час відправлення деяких рейсів в Західну Європу і країни Азії. Також змінився час вильоту з Нью-Йорка (тепер це половина першого ночі).

Повністю скасовуються рейси в Амман, Мінськ, Ригу і Пекін. Польоти в Бангкок будуть здійснюватися тільки 3 рази на тиждень.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Хороші новини теж є: у Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Краків і Мадрид МАУ буде літати щодня, частота деяких інших рейсів теж збільшилася — наприклад, в Торонто з двох до трьох разів на тиждень. Більш детально із змінами в розкладі можна ознайомитися на сайті МАУ.

Тим пасажирам, у який вже є квитки на скасовані або перенесені рейси, авіакомпанія МАУ запропонує альтернативні рейси (якщо вони є) або поверне вартість квитків. Президент МАУ Євген Дихне порадив звертатися за допомогою відразу, як тільки стане відомо про проблему, і саме через той канал, через який куплені квитки — наприклад, сайт МАУ, колл-центр, касу, турагентство і т. п. Дізнатися про зміну рейсу, перевіривши свій квиток, можна через форму зв’язку на головній сторінці сайту.

Як повідомляв порту «Навколо світу. Україна», в липні Wizz Air скасувала рейси з Києва за 17 напрямами, пояснивши ці зміни «затримками з поставкою літаків»

За матеріалами офіційного сайту МАУ

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